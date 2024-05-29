TEDÜ kurumlara toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi verecek



TED Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezi, “Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi” başlıklı etkinliğini, 1-2 Haziran tarihlerinde gerçekleştireceğini duyurdu. Koordinatörlüğünü Toplumsal Cinsiyet Uzmanı Tuğçe Çetinkaya’nın gerçekleştirdiği programda Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal, Doç. Dr. Bezen Coşkun, Doç. Dr. Zehra Yılmaz, Dr. Öğr. Üyesi Duygu Onay Çöker, Dr. Burcu Sarı Karademir, Meltem Ferendeci Özgödek ve Dr. Ezgi Alp gibi öğretim üyelerinin dersleriyle, toplumsal cinsiyet eşitliğinde farklı konu başlıklarına dikkat çekilmesi planlanıyor. Bunların arasında “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Dair Temel Kavramlar”, “İş Yaşamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanmasına Yönelik İyi Örnekler”, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bağlamında, Yasal Çerçeve ve Örnekler”, “Aktif İş Yaşamında Toplumsal Cinsiyet Dengesi”, “Kapsayıcı ve Eşitlikçi İşyeri”, “ Medya Metinlerinde ve Reklamlarda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” gibi konu başlıkları yer alıyor.

TEDÜ’de çalışanların yarıdan fazlası kadın

Toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı bir kurum kültürü benimsediklerinin altını çizen TEDÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Bölüm Başkanı ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezi Yöneticisi Prof. Dr. Zuhal Yeşilyurt Gündüz, “TEDÜ’de akademik, idari çalışanlar ile öğrencilerin yarıdan fazlasını kadınlar oluşturuyor. Üniversitemizin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Planı bulunuyor. Bu plan dahilinde belirlenen hedefleri yerine getirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezi, bu planın oluşturulmasında ve takibinde aktif bir rol üstleniyor. Önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz eğitim programı gibi birçok projede bizimle çalışıyor” diyerek sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezimiz ile 2018’den bu yana toplumsal cinsiyet konusuna dair farkındalığı artırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı bir üniversite ortamı yaratmak için faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Örneğin Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezimiz toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine konferanslar, atölyeler ve podcastler yapıyor. Her yıl seminerler düzenleyerek staj programları oluşturuyor. Yayınlar hazırlayıp geniş bir arşiv kaynağı yaratıyor. Merkezimiz yakın gelecekte de Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği ile birlikte Dijital Feminist Dış Politika Okulu Projesi’ni hayata geçirecek.”