Nazilli'de otomobilden 1 kilo eroin ele geçirildi

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, saat 02.30 sıralarında ilçe merkezine bir otomobil ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibe alınan otomobil, Denizli- Nazilli karayolu üzerinde Mergen Köprüsü yakınlarında durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, sarılı paket içerisinde 1 kilogram eroin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Otomobilde bulunan Saffet Apak ve M.A.K., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Saffet Apak tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.