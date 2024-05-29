- Asayiş

Kayseri'de soba imalathanesinde yangın çıktı

Kayseri'de, soba imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Kayseri'de soba imalathanesinde yangın çıktı
Kayseri'de soba imalathanesinde yangın çıktı
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Yangın, saat 20.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi Ağaçişleri Sitesi 40'ıncı Cadde’de soba üretilen bir imalathanede çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın, kısa sürede iş yerinin bir bölümünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. İş yerinde hasar meydana gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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29 May 2024 - 01:31 DHA Kayseri- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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