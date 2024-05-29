Kayseri'de soba imalathanesinde yangın çıktı

Yangın, saat 20.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi Ağaçişleri Sitesi 40'ıncı Cadde’de soba üretilen bir imalathanede çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın, kısa sürede iş yerinin bir bölümünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. İş yerinde hasar meydana gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.