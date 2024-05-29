Kayseri'de soba imalathanesinde yangın çıktı

Yangın, saat 20.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi Ağaçişleri Sitesi 40'ıncı Cadde’de soba üretilen bir imalathanede çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın, kısa sürede iş yerinin bir bölümünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. İş yerinde hasar meydana gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.