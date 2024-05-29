'Yeniden Asya girişimine önem veriyoruz'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kamboçya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sok Chenda Sophea'yı Meclis'teki makamında kabul etti. Kurtulmuş, "Kamboçya Kamu Meclisi ile Temsilciler Meclisi Senatosu ile çok yakın ilişkilerimizi geliştirmek arzusundayız. Parlamenter diplomasinin bütün imkanlarını kullanarak iki ülkenin her alanda yakınlaşmasını sağlamalıyız. Türkiye ve Kamboçya heyetlerinin müşterek çalışmalarını arzu ederiz. Bu anlamda inşallah önümüzdeki dönemde çok daha yakın çalışma imkanı buluruz. İki ülke arasında her alanda ilişkileri geliştirerek potansiyel 1 milyar dolarlık ticaret hedefi karşılanmayacak bir hedef değildir. Yakın süre içerisinde buna ulaşılabilir, bunun için iki ülkenin de ticaret potansiyelini harekete geçirmesi şarttır" ifadelerini kullandı.

'YENİDEN ASYA GİRİŞİMİNE ÖNEM VERİYORUZ'

Kurtulmuş, Türkiye ve Kamboçya arasındaki kültürel ilişkilerin de geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye'nin son yıllarda geliştirdiği, 'Yeniden Asya' girişimi çerçevesinde Asya'nın geneliyle çok iyi ilişkiler geliştirmeye gayret ediyoruz. Asya, yeniden o tarihsel potansiyelini yakalamış görünüyor. Bundan sonra özellikle dünyada oluşacak küresel sistem içerisinde Asya önemli bir çekim merkezi olacaktır. Türkiye'de, Asya'nın en batısında Avrupa'nın en doğusunda çok stratejik bir bölgede yer alarak potansiyeli çok güçlü bir ülke olarak bu yeni dünya oluşumu içerisinde etkili bir ülke olma yolunda ilerlemektedir. Yeni bir dönemin başındayız. Küresel olarak birçok yeni gelişmeler, yeni meydan okumalar ile karşı karşıyayız. Artık tek kutuplu dünya geride kalmaktadır. Şimdi önümüzde çok kutuplu bir dünyanın esas olduğu yeni bir dünya sisteminin kurulmasının başlangıcındayız. Bunun için de Türkiye'nin, Asya'daki devletlerle olan ilişkilerine olağanüstü önem vermektedir" diye konuştu.

'TÜRK HAVA YOLLARI DOĞRUDAN KAMBOÇYA'YA UÇUŞLAR BAŞLATMASI'

Kamboçya Başbakan Yardımcısı Sophea ise Türkiye ve Kamboçya hükümetleri ve halkları arasındaki dostluk ilişkisini 65'nci yıl çerçevesinde gündeme getirmek istediklerini belirterek, "2018 yılında iki lider ülkelerimiz arasındaki ticaret hacminin 1 milyara ulaştırılması konusunda uzlaşmışlardı. Şimdi geriye dönüp bakıyorum pandeminin üzerinden iki yıl geçti ve halen o hedefin çok gerisindeyiz. Bunu yapabilmek için bu hedefe de ulaşabilmek için hem Türkiye kurumlarının hem Kamboçya kurumlarının bir arada çalışması gerektiğine inanıyorum. Bu hedefe ulaşmak bizim amacımız olmalı. Bu ziyaret çerçevesinde de Dışişleri Bakanı ile görüşme fırsatım oldu. Aynı zamanda bu öğleden sonra Ticaret Bakanı ile görüşme fırsatım oldu. Kendileriyle de görüşmem de ifade ettiğim gibi bu hedefe ulaşmanın birkaç yolu, yöntemi olabilir. Bunlardan ilki Türk hava Yolları’nın Kamboçya‘ya doğrudan uçuşları başlatması. Tabi ki bu doğrudan uçuşlar vesilesiyle turistler gelecektir, yolcular gelecektir ama buna ilaveten yatırımlar ve ticaret de artacaktır" dedi.