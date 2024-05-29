Marisonia tanıtıldı

Projenin tamamlanmasının ardından hızla üretimine başlanan Marisonia’nın, kısa süre içerisinde ABD, Kanada ve Türkiye’de satışları gerçekleştirildi.

Hem çevre dostu hem ekonomik

Marisonia, teknelerin bakım periyotlarını uzatarak bakım maliyetlerini düşürüyor ve teknelere yüzde 30’a kadar yakıt tasarrufu sağlıyor.

İmza attığı yenilikçi teknolojilerle pek çok alanda fark yaratan INFINIA tarafından geliştirilen Tekne Altı Kirlenme Önleyici Sistemi; Marisonia, denizcilik sektöründe yaşanan tekne gövdelerinde kekamoz ve yosunlaşma sorununu ultrasonik ses frekansı teknolojisiyle çözüyor.

Marisonia’nın lansmanı için düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelen INFINIA kurucu ortağı Kadem Berker Yaşar şunları anlattı: “Biz teknolojiyi hayata geçirirken bunun doğa dostu olmasına büyük önem veriyoruz. Tekneler sabit durdukları yerde yosunlanma sorunu yaşıyorlar. Marisonia, ses frekansı teknolojisiyle bu sorunu çözmek için geliştirilmiş bir sistemdir, takılır ve unutulur. Bu bağlamda Marisonia’nın gurur duyduğumuz bir diğer özelliği de şu. Ürünümüz iki yıl içinde, bir ağacın ömrü boyunca engellediği karbon salınımını engelleyebilecek nitelikte bir ürün.”

Marisonia ürününü yaklaşık 2 yıldır kullanan Habib Kuru ise şunları söyledi: “Marisonia, kekomazlardan tekneyi kurtarıyor. INFINIA tarafından üretilen Marisonia ürünü özellikle, kekamoz karinasının kayganlığını artırıyor ve yakıt tasarrufu da sağlamış oluyor. Bu ürünün kurulumunu yaptıktan sonra etkisini ve faydasını gördüm.”

INFINIA, denizcilik sektöründe proje yelpazesini genişletmeye yönelik çalışmalarını artırarak özellikle sektörde teknoloji odaklı geliştirmeler yapmayı hedefliyor. Şirket aynı zamanda, sektörde tespit ettiği teknolojik sorunları çözecek ürünler geliştirmeyi de planlıyor.