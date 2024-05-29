İLAN ANKARA VALİLİĞİ ANKARA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Ankara ili Altındağ ilçesi Peçenek Mahallesi 135 ada 24 ve 25 nolu parseller ile Ankara İli Çubuk İlçesi Eskiçöte Mahallesi 120 ada 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 25 nolu parsellerde Ankara Kadastro Müdürlüğü tarafından 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 41.maddesine istinaden sınırlandırma hatası nedeniyle düzeltme işlemi yapılacaktır. Düzeltmeye konu Altındağ İlçesi Peçenek Mahallesi 135 ada 25 nolu parsel maliki Halil Kızı Nurcan PEKEL ve Sabri oğlu Ekrem ÖZÇİÇEK, Ankara İli Çubuk İlçesi Eskiçöte Mahallesi 120 ada 21 nolu parsel mirasçısı Yusuf kızları Pakize ÇAYIRCI ve Fatma ÇAYIRCI, Çubuk İlçesi Eskiçöte Mahallesi 120 ada 25 nolu parsel mirasçıları Mehmet oğlu Mahmut YÜKSEL, Ali kızları Hanım SAĞIR, Mürüvet ÇORAK ve Ümmet evlatları Songül AKKUŞ, Dursun ÇORAK ve Bayram ÇORAK’ ın MERNİS’ te kayıtlı adreslerine tebligat yapılmış ve muhataplara hiçbir şekilde ulaşılamamıştır. Altındağ İlçesi Peçenek Mahallesi 135 ada 24 nolu parselin tapu kütüğünde 9598.84 m² olan yüzölçümü 10920.28 m² olarak, 135 ada 25 nolu parselin tapu kütüğünde 18042.03 m² olan yüzölçümü 16720.59 m² olarak, Çubuk İlçesi Eskiçöte Mahallesi 120 ada 15 nolu parselin tapu kütüğünde 4273.43 m² olan yüzölçümü 4294.02 m² olarak, 120 ada 16 nolu parselin tapu kütüğünde 3471.61 m² olan yüzölçümü 3435.95 m² olarak, 120 ada 17 nolu parselin tapu kütüğünde 3763.50 m² olan yüzölçümü 3385.41 m² olarak, 120 ada 18 nolu parselin tapu kütüğünde 5958.73 m² olan yüzölçümü 5126.62 m² olarak, 120 ada 19 nolu parselin tapu kütüğünde 891.36 m² olan yüzölçümü 1216.53 m² olarak, 120 ada 20 nolu parselin tapu kütüğünde 3868.15 m² olan yüzölçümü 3990.35 m² olarak, 120 ada 21 nolu parselin tapu kütüğünde 3839.05 m² olan yüzölçümü 3959.16 m² olarak, 120 ada 22 nolu parselin tapu kütüğünde 1597.10 m² olan yüzölçümü 1753.83 m² olarak, 120 ada 25 nolu parselin tapu kütüğünde 29689.25 m² olan yüzölçümü 29667.08 m² olarak düzeltileceğinden dolayı ilan tarihinden 15 gün sonrasından başlamak üzere ilgilisi tarafından 30 gün içerisinde Sulh Hukuk Mahkemesine dava açılabileceği, süresi içerisinde dava açılmadığı takdirde, düzeltme işleminin kesinleşerek tescil edilmek üzere ilgili Tapu Müdürlüğüne gönderileceği hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerince tebligat yapılamayan ilgilisine tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

