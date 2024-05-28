Olcay Kılavuz görevden mi alındı?

Gazeteci İsmail Saymaz'ın dile getirdiği olayda, Devlet Bahçeli'nin Olcay Kılavuz'u görevden aldı. Sinan Ateş cinayetinde adı geçen Kılavuz, ifadeye çağırılabilir.
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Devlet Bahçeli, eski Mersin milletvekili Olcay Kılavuz'u, MHP'deki görevinden aldığı haberleri gündem oldu.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.