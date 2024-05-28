"Seymen ve Bacıeren sayımızı artırarak büyüyeceğiz"

Ankara Kulübü Derneği Altındağ Şube Başkanı Yaşar Güney, konuşmasında; şube olarak olağan genel sürecini tamamladıklarını ve kaldıkları yerden durmaksızın yola devam edeceklerini belirterek, "Olağan genel kurulumuzu Ankara Kulübümüze yakışır bir olgunlukla tamamladık. Genel kurulumuza katılan, öneri ve görüşlerini paylaşan tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz. Öncelikle katılımları ve şahsım ve yönetimime gösterilen teveccüh adına üyelerimize şükran duygularımı iletiyorum. Genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Konuşmasının devamında; "Ankara Kulübümüzün lokomotif şubelerinden biriyiz. Ankara Kulübü Derneği Genel Merkezimizin himayesi ve misyonu eşliğinde hedefimiz doğrultusunda, üye sayımızı, Seymen ve Bacıeren sayımızı daha da artırarak ve büyüyerek, yönetimimizle ve üyelerimizle yepyeni bir başlangıçlara adım atacağız." diyen Güney, şöyle devam etti: "Ankara Kulübü Derneği Altındağ Şube olarak bugünden itibaren kolları sıvayarak, geride bıraktığımız dönemin birikimleri ışığında Seymenlik ve Bacıerenlik geleneğinin yaşatılması başta olmak üzere Ankara'mızın tarihi kültürel değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Üyelerimizle omuz omuza birlik ve beraberlik içerisinde çıtayı daha da üst seviyelere çıkaracağız. Ankara'mızın değerlerinin yaşatılması anlamında yeni ve çok daha büyük hedeflere ulaşmak için gayret göstereceğiz."

Güney, 26 Mayıs 2024 Pazar günü yapılacak Ankara Kulübü Derneği Olağan (Seçimli) Genel Kurul Toplantısı'nın camia için, Ankara için hayırlı olmasını dileyerek, tüm üyelere genel kurula katılım sağlama çağrısında bulundu.

Ankara Kulübü Derneği Altındağ Şube'nin yeni dönem yönetimi şu isimlerden oluştu: Yönetim Kurulu Asıl Üyeler: Yaşar Güney (Başkan), Neşe Sönmez, Erol Özçelik, Emine Gökçe, Ahmet Yağlı, Naci Bayanlı ve Abdurrahman Kaygılı. Denetim Kurulu Asıl Üyeler: Ayhan Küçükaslan, Fikret Ballı ve Hasan Yakup Güven.