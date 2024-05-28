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Şişli'de otomobil kontrolden çıktı

İstanbul Şişliİ’de, yokuş aşağı inerken sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki otomobillere çarparak takla attı. Vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden hafif yaralı olarak çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Şişli'de otomobil kontrolden çıktı
Şişli'de otomobil kontrolden çıktı
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Kaza, Feriköy Mahallesi, Yeni Alem Sokak’ta saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EGS 865 plakalı otomobilin sürücüsü Aslı Göymen, sokağa girmek için manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Fren yerine gaza bastığı iddia edilen Göymen’in kontrolünden çıkan otomobil, yokuş aşağı ilerlerken park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra takla attı. Kazanın ardından otomobil içinde sıkışan Aslı Göymen, sokaktaki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Hafif şekilde yaralandığı öğrenilen Göymen, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sokak sakinlerinden Hakan Yılmaz, kaza sırasında çıkan sesi duyarak dışarı çıktıklarını belirterek “Sürücü, arabayı vuruyor, sonra diğer arabanın üzerine çıkıp takla atıyor. Sonrasında camlardan çıkardık. Fren sesi geldi; herhalde gazla freni karıştırdı. ‘İyiyim’ dedi sadece” dedi.

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28 May 2024 - 20:39 DHA İstanbul- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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