Şişli'de otomobil kontrolden çıktı

Kaza, Feriköy Mahallesi, Yeni Alem Sokak’ta saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EGS 865 plakalı otomobilin sürücüsü Aslı Göymen, sokağa girmek için manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Fren yerine gaza bastığı iddia edilen Göymen’in kontrolünden çıkan otomobil, yokuş aşağı ilerlerken park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra takla attı. Kazanın ardından otomobil içinde sıkışan Aslı Göymen, sokaktaki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Hafif şekilde yaralandığı öğrenilen Göymen, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sokak sakinlerinden Hakan Yılmaz, kaza sırasında çıkan sesi duyarak dışarı çıktıklarını belirterek “Sürücü, arabayı vuruyor, sonra diğer arabanın üzerine çıkıp takla atıyor. Sonrasında camlardan çıkardık. Fren sesi geldi; herhalde gazla freni karıştırdı. ‘İyiyim’ dedi sadece” dedi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.