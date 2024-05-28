Kuru yük gemisinde kaçak akaryakıt

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Gemi Arama Ekibi ve Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Brezilya'da bulunan Santarem Limanı'ndan Aliağa Nemrut Körfezi'ne gelen APHRODITE L isimli kuru yük gemisinin akaryakıt beyanından şüphelendi. Yapılan ölçümler sonucunda, geminin beyan ettiği akaryakıttan fazlasını bulundurduğu tespit edildi. Tespit üzerine Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla soruşturma açılırken, gemide ele geçirilen kaçak akaryakıtın 1 milyon 500 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.