İYİ Parti'li Taner Demirer CHP’ye katıldı

Abbas SATIR

İYİ Parti’den CHP’ye geçişler sürüyor. Son olarak İYİ Parti eski Genel Başkan Yardımcısı ve eski Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Taner Demirer, CHP'ye katıldı. Demirer'e rozetini, CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Grup Toplantısından konuşmasına başlamadan önce CHP’nin giderek büyüdüğünü belirterek “Çok önemli bir kişi daha aramıza katılıyor. Baba ocağına dönüyor” diyerek daha önce İYİ Parti eski Genel Başkan Yardımcısı ve eski Sağlık Politikaları Başkanlığını yürüten Prof. Dr. Taner Demirer’i kürsüye davet etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Prof. Dr. Taner Demirer’e parti rozetini taktı.

İLK KEMİK İLİĞİ TRANSFERİNİ YAPTI

Prof. Dr. Taner Demirer, 1984 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1987-1997 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim gördü. İç hastalıkları ihtisasını Wisconsin Tıp Fakültesi'nde, Tıbbi Onkoloji, Hematoloji ve Kemik İliği Transplantasyonu ihtisaslarını ise Washington Üniversitesi'ne bağlı Fred Hutchinson Kanser Merkezi'nde tamamladı. Bu enstitüde kendisine “Outstanding Clinical Research” ödülü verildi.

Prof. Dr. Demirer, Türkiye'de Sağlık Bakanlığına bağlı ilk kemik iliği transplant merkezini Ekim 1999’da Ankara Numune Hastanesi'nde kurdu ve Ekim 2001 yılına kadar bu ünitenin direktörlüğünü yaptı. Ülkemizde kemik iliği transplantasyonunun gelişimine büyük katkılarda bulunarak önemli bir rol oynadı. Dr. Demirer, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve Avrupa Bilimler Akademisi Asli Üyesi, Dünya Akademiler Birliği Seçici Kurul üyesidir. Bilimsel çalışmaları ve uluslararası düzeydeki başarıları ile tanınan bir isimdir. İYİ Parti'de uzun yıllar görev yapan Prof. Dr. Taner Demirer, İYİ Partiden istifa edip CHP’ye katıldı.