Yeni eğitim ve öğretim yılı takvimini açıklandı

MEB, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimini açıkladı. Buna göre, ilk ders zili 9 Eylül'de çalacak. 1'inci dönem ara tatili 11-15 Kasım 2024'te yapılacak. Yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. 2'nci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek. Karneler de 20 Haziran 2025 Cuma Günü dağıtılacak.