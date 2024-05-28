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Yeni eğitim ve öğretim yılı takvimini açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre, 9 Eylül 2024 Pazartesi okullar açılacak, 20 Haziran 2025'te kapanacak.

Yeni eğitim ve öğretim yılı takvimini açıklandı mask
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MEB, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimini açıkladı. Buna göre, ilk ders zili 9 Eylül'de çalacak. 1'inci dönem ara tatili 11-15 Kasım 2024'te yapılacak. Yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. 2'nci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek. Karneler de 20 Haziran 2025 Cuma Günü dağıtılacak.

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28 May 2024 - 19:18 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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