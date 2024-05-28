AGEYV'ye büyük ilgi

"İyiliğe dair her şey" sloganıyla yola çıkan AGEYV, Ankara'da Kızılay metrosuna standart açtı. Eğitim ve yardım faaliyetlerine devam eden vakfa, Kızılay'da gönüllüler ve vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Vatandaşlar, AGEYV'nin 2020 yılından bu yana gerçekleştirdiği yardım ve burslar hakkında bilgi aldı.