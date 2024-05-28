- Yaşam

AGEYV'ye büyük ilgi

Akın Global Eğitim ve Yardım Vakfı, Ankara'da Kızılay metrosuna stand açtı. AGEYV,'nin açtığı standa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

AGEYV'ye büyük ilgi mask
AGEYV'ye büyük ilgi
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"İyiliğe dair her şey" sloganıyla yola çıkan AGEYV, Ankara'da Kızılay metrosuna standart açtı. Eğitim ve yardım faaliyetlerine devam eden vakfa, Kızılay'da gönüllüler ve vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Vatandaşlar, AGEYV'nin 2020 yılından bu yana gerçekleştirdiği yardım ve burslar hakkında bilgi aldı.

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28 May 2024 - 18:26 - Yaşam

Mahreç  Şevval Ateş

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