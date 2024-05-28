AGEYV'ye büyük ilgi

"İyiliğe dair her şey" sloganıyla yola çıkan AGEYV, Ankara'da Kızılay metrosuna standart açtı. Eğitim ve yardım faaliyetlerine devam eden vakfa, Kızılay'da gönüllüler ve vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Vatandaşlar, AGEYV'nin 2020 yılından bu yana gerçekleştirdiği yardım ve burslar hakkında bilgi aldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.