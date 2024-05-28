Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ' Uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'Dolandırıcılık' suçlarından 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 8 yıldır firari olan Vedat D.'nin, Yalı Mahallesi Piri Reis Caddesi’nde olduğunu tespit etti. Ekipler, caddede Vedat D.'yi yakaladı. Vedat D.'nin üzerinde yapılan aramada, 10 gram esrar bulundu. Gözaltına alınan Vedat D., emniyetteki sorgusu sonrası adliyeye sevk edildi.
- Yaşam
8 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı
Sakarya Karasu'da, 8 yıldır firari olan hakkında 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Vedat D. (29) polis ekiplerince yakalandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.