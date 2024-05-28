8 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ' Uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'Dolandırıcılık' suçlarından 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 8 yıldır firari olan Vedat D.'nin, Yalı Mahallesi Piri Reis Caddesi’nde olduğunu tespit etti. Ekipler, caddede Vedat D.'yi yakaladı. Vedat D.'nin üzerinde yapılan aramada, 10 gram esrar bulundu. Gözaltına alınan Vedat D., emniyetteki sorgusu sonrası adliyeye sevk edildi.