Matematiği pazar yerinde öğrendiler

'Samsun Matematik Seferberliği Projesi' kapsamında, okul öncesi öğrencilerine yönelik 'Matematik Her Yerde Pazar Yeri Etkinliği' gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı’ndaki etkinlikte öğrenciler, pazar esnafı kıyafetleriyle tezgah başına geçerek satış yaptı. Etkinlikte öğrencilerin hem matematiği hem de hayatı öğrenmeleri hedeflendi.

Velilere satış yaptılar

Öğrencilerin matematik kazanımlarının yanı sıra, gerçek yaşamı da yerinde öğrendiklerini söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, "İlimizdeki okul öncesi kurumlarında eğitim gören öğrencilerimiz, gerçek bir beceri etkinliği olarak pazar yeri etkinliği yaptılar. Samsun Matematik Seferberliği kapsamında da belirlenen amacımız, çocuklarımızın gerçek yaşamla ilgili kesitler sergilemesi, bu noktada da yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini desteklemek. Toplumumuzda bir kültür olan pazar yeri aracılığıyla da bu kazanımları onlarla gerçekleştirmek istiyoruz. Öğrencilerimiz ve velilerimiz büyük bir katılım sağladılar. Milli Eğitim Bakanlığımızda yenilene eğitim programlarımızla birlikte, öğrencilerimizin merkeze alındığı, okul içi ve dışı deneyimler elde edebileceği ortamların hazırlanması isteniyor. Böylece onları okul süreçleriyle birlikte gerçek yaşama da hazırlamış oluyoruz. Bu noktada öğretmenlerimiz uzun bir süredir öğrencileriyle bu çalışmayı planladılar. Öğrencilerimiz pazar yeri etkinliğinde satışı doğrudan gerçekleştiriyorlar. Gerçek bir satış ortamı var. Bu noktada, para alışverişini ve diğer alışverişleri bir pazarcı gibi sergiliyor ve velilerine pazarlıyorlar. Aynı zamanda bu noktadaki toplumsal kurallara, etik değerlere ve birbiriyle olan iletişimlerine de dikkat ediyorlar. Böylece de birçok kazanımı çocuklarımızla gerçekleştirmiş oluyoruz" dedi.