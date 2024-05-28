- Yaşam

TEM'de trafik kazası

Istanbul'da, TEM Otoyolu Esenyurt mevkiinde 10 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza dolayısıyla oluşan trafik araçların çekilmesiyle normale döndü.

TEM'de trafik kazası
TEM'de trafik kazası
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Kaza, saat 14.20 sıralarında Esenyurt TEM Otoyolu Mahmutbey istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 FJP 065 plakalı kamyonun şoförü Adem Güllü hakimiyetini kaybederek önünde ilerleyen başka bir kamyona çarptı. Arkadan gelen araçlar da duramadı ve 8 araç daha kazaya karıştı. Kazada, Adem Güllü'nün yanında bulunan Melih Güllü ve başka bir kamyon şoförü Harun Yalnız yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ise ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle oluşan trafik araçların çekilmesiyle normale döndü.

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28 May 2024 - 17:33 DHA İstanbul- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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