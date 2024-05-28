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Bakan Şimşek'ten risk primi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Risk primimizi gösteren CDS son 4 yılın en düşük seviyesinde. Son bir yılda risk primindeki iyileşme gelişmekte olan ülkelerde ortalama 50 baz puan iken ülkemizde 400 baz puanın üzerinde gerçekleşti" dedi.

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Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Risk primimizi gösteren CDS son 4 yılın en düşük seviyesinde. Son bir yılda risk primindeki iyileşme gelişmekte olan ülkelerde ortalama 50 baz puan iken ülkemizde 400 baz puanın üzerinde gerçekleşti. Uyguladığımız doğru politikalarla düşen risk primi hem kamunun hem özel sektörün dış borçlanma maliyetlerini azaltırken dış finansmana erişimini de kolaylaştırıyor" açıklamasında bulundu.

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28 May 2024 - 16:33 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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