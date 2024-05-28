"Rezervasyonun her aşamasını kontrol edin"

Son yılların tatil alternatifleri arasında yer alan kiralık villalar üzerinden yapılan dolandırıcılığa karşı uyaran Villa Vagonu Genel Müdürü Mustafa Yalçın, “Tatil için villa kiralamayı tercih edeceklerin, TÜRSAB hologramı ve QR kodu olan, kayıtlı ve gerçek seyahat acentelerinden hizmet almalarını tavsiye ediyoruz” dedi. Yalçın tatilini güvenli ve gözlerden uzak yaşamak isteyenler için de alternatifler sundu, " “Sakin ve huzurlu bir tatil arayanlara Kaş, Kalkan ve Fethiye’yi öneriyoruz" diye konuştu.

Villa kiralamayı düşünenlerin, işletme belgesiz seyahat acenteliği faaliyeti yürüten kişi ve kuruluşlarca mağdur olmaması için, çalışacakları pazaryeri ya da acenteleri seçerken belgelerini kontrol etmesi ve şüpheli bir durumda da TÜRSAB’ın çağrı merkezine bildirilmesi hususunda çağrıda bulundu.

“ HER AŞAMADA KONTROL EDİN”

"Tatil için villa kiralamayı tercih edeceklerin, TÜRSAB hologramı ve QR kodu olan, kayıtlı ve gerçek seyahat acentelerinden hizmet almalarını tavsiye ediyoruz" diyen Yalçın, ödeme aşamasında da dikkat edilmesi gereken hususlar bulunduğunu belirtti. Yalçın, “Rezervasyonun yapılacağı internet sitesi ya da iletişim kurulan şirketin adı ile ödeme kanalında görünen şirket adının aynı olup olmadığı kontrol edilmeli. Paranın bireysel bir hesaba gönderilmesi isteniyorsa kabul edilmemeli” dedi.

Rezervasyon yapılacak şirketin Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ne (ETBİS) üye olup olmadığının da kontrol edilmesini öneren Mustafa Yalçın, “İnternet sitesinin en alt kısmında ETBİS logolu karekodu bulup okutarak bilgilerin doğruluğunu teyit edin” uyarısında da bulundu.

ANTALYA VE MUĞLA ÖNE ÇIKIYOR

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) tarafından derlenen verilere göre, geçtiğimiz yıl Türkiye’yi yaklaşık 49 milyon 209 bin yabancı turist ziyaret etti. Bu rakamın yaklaşık yüzde 37’sini, 18 milyondan fazla yabancı turist ziyareti kabul eden Antalya ve Muğla oluştururken, villa kiralama platformu Villa Vagonu’nun Genel Müdürü Mustafa Yalçın, kiralık villa talebinin en yüksek olduğu şehirlerin de Muğla ve Antalya olduğuna dikkat çekti.

Mustafa Yalçın konu ile ilgili, “Türkiye tam bir turizm cenneti. Hem yerli hem de yabancı turistlerimizin doya doya tatil yapmaları için Muğla ve Antalya kiralık villa seçeneklerinde internet sitemiz üzerinden geniş bir yelpaze sunuyoruz. Lüksün, konforun ve rahatlığın ön planda tutulduğu kiralık villa konaklamaları, modern olanaklarla donatılmış, doğayla iç içe huzurlu bir tatil arayanlar için ideal” diye konuştu.

“DENİZ, KUM VE GÜNEŞİN TADINI ÇIKARMAK İSTEYENLER MUĞLA’DA VİLLA KİRALIYOR”

Pandemide insanların kişiye özel alanlarda, kaostan uzak konaklamanın konforunu tattığını ve Muğla'nın Fethiye, Ölüdeniz, Ovacık, Kayaköy gibi birçok bölgesinde tatilcilere kiralama seçenekleri sunduklarını dile getiren Yalçın, “Sakin ve huzurlu bir tatil arayanlara Kaş, Kalkan ve Fethiye’yi öneriyoruz. Kalkan ve Fethiye bölgelerinde, korunaklı havuz alanları ve özel bahçeleri ile mahremiyete önem veren tatilciler için mükemmel seçeneklerimiz de mevcut” ifadelerini kullandı.