TEM Otoyolu'nda kaza: 2 yaralı

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TEM Otoyolu'nun Esenyurt mevkiinde zincirleme kaza meydana geldi. 10 aracın karıştığı kazada, iki kişi araçların içinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralılara müdahale ederken polis, kaza nedeniyle yolun Mahmutbey istikametine trafik akışını tek şeritten sağlıyor.