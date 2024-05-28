TEM Otoyolu'nda kaza: 2 yaralı

TEM Otoyolu'nun Esenyurt mevkiinde zincirleme kaza meydana geldi. 10 aracın karıştığı kazada, iki kişi araçların içinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralılara müdahale ederken polis, kaza nedeniyle yolun Mahmutbey istikametine trafik akışını tek şeritten sağlıyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.