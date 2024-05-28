CHP Genel Başkanı Özgür Özel grup toplantısında yaptığı konuşmada, gezi tutuklulularına özgürlük istedi.

Özgür Özel "Bugün Türkiye tarihinin en geniş ve en başarılı gösterilerden biri olan Gezi Parkı Eyleminin 11. yildönümü. Özgürlük ve dayanışma ruhunu selamliyorum"

Özgür Özel, iktidara seslenerek, Tayfun Kahraman, Mine İzerden, Can Atalay, Çiğdem Meter ve Osman Kavala için; Her birimizin yerine tutuklu bulunuyorlar esaretleri son bulsun" şeklinde konuştu.