CHP Genel Başkanı Özgür Özel grup toplantısında yaptığı konuşmada, gezi tutuklulularına özgürlük istedi.
Özgür Özel "Bugün Türkiye tarihinin en geniş ve en başarılı gösterilerden biri olan Gezi Parkı Eyleminin 11. yildönümü. Özgürlük ve dayanışma ruhunu selamliyorum"
Özgür Özel, iktidara seslenerek, Tayfun Kahraman, Mine İzerden, Can Atalay, Çiğdem Meter ve Osman Kavala için; Her birimizin yerine tutuklu bulunuyorlar esaretleri son bulsun" şeklinde konuştu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.