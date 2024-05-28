Türkçe'yle direnmek

Bayram YENER

Uzun yıllardır yazdığı eserlerle Türk edebiyatına katkıda bulanan ve en son yazdığı eser olan 'Türkçe'ye Direnmek' adlı çalışma ile dikkatleri üzerine çeken Yazar Ertuğrul Özüaydın ile röportaj gerçekleştirdik.

Günümüzde Türkçe'nin kullanımı ile ilgili tartışmalar siyasi arenada devam ederken, Edebiyat alanında Türkçe'nin daha iyi yerlere gelmesi için yapılan çalışmalar önemini arttırmaya başladı. Bu bağlamda en son yazdığı eser ile Türkçe'nin önemini vurgulamaya çalışan Yazar Özüaydın, Son zamanlarda Türkçe'ye karşı bir dik duruşun olduğunu söyledi.



Kendinizi tanıtabilir misiniz?

Yazar Ertuğrul Özüaydın: 1957 Eskişehir doğumluyum. Uzun yıllardır Ankara'da yaşıyorum. Anadolu Üniversitesi işletme bölümü mezunuyum. 1980'li yıllardan itibaren yazdığım şiirleri dergilerde çıkartıyordum. O dönemde en çok Eskişehir Sakarya gazetesinde yazılar yazıyordum. Daha sonra 1985 yılından 2000 yılına kadar yazılarımı hiçbir yerde yayınlamadım. 2000'li yılların başında Patika dergisine katıldım ve uzun yıllardır Patika dergisinin yönetim kurulunda bulundum. Şimdi ise Patika dergisinin genel yayın yönetmenliğini yapmaktayım. Patika dergisi olarak her türlü yazıya önem vermekteyiz. Yazınsal değerleri olan her yazıya yer vermeye çalışıyoruz. 1998 yılında ilk kitabım olan 'Yalnızlık Özgürdür' şiir kitabımı çıkardım. Bu zamana kadar 10 tane yazmış olduğum kitabım var. En son yayınlanan kitabım ise 'Türkçe'ye Direnmek' adlı eserimdir.



Türkçe'ye Karşı bir duruş vardı

'Türkçe'ye Direnmek' adlı kitabınızdan biraz bahseder misiniz?

Özüaydın: Son yıllarda Türkçe'ye karşı beslenilen bir karşı duruş ve kin gütme vardı. Kısacası Türkçe'ye karşı bir yanlış kullanım söz konusuydu. Harf Devriminin yapılmasıyla zamanında Türkiye'nin önünü açmıştır. Yazmış olduğum bu kitabın amacı Türk sanatında, felsefesinde, müziğinde, şiirinde, resminde, romanında, öyküsünde, çocuk edebiyatında neler oluyor diyerek Türkçeye nasıl bakılıyor? ve Türkçe'ye nasıl yaklaşılıyor diye alanlarında uzman kişilerle bu konuları konuştuk.

ve 45 tane yazarla görüşerek bu kitabı yazmış oldum. Bu eser yaklaşık 1.5 yıllık bir emeğin karşılığı olarak ortaya çıktı. Aynı zamanda bu kitap Dil Derneği'nin yayını olarak basıldı.



'Çok emek verdim'

Bu kitabı yazarken yazarların yaklaşımı nasıldı?

Özüaydın: Türkçeyle Direnmek kitabımı ilk projelendirdiğimde 60 kişiyle görüştüm. Fakat daha sonra bu sayı 45'e düştü. Bu kitaba emek veren uzman kişiler gerçekten önemli bir şekilde ilgi gösterdi. Bu kitabı yazarken gerçekten çok uğraştım. Sonuç odaklı bakarsak Türkçeye verilmesi gereken önemi yeni kuşaklara aktarmaya çalıştık.

Türk edebiyatının şu anki geldiği noktayı nasıl görüyorsunuz?

Özüaydın : Türkiye'deki ekonomik nedenlerden dolayı insanların belli yerlere gelirlerinden pay ayırması oldukça düştü. Resim gibi, şiir, roman, öykü kitapları gibi, tiyatro ve sinema biletleri gibi birçok kültür sanat faaliyetlerini olumsuz yönde etkilenmesine neden oldu. Bu faaliyetlere insanların ilgi göstermesi için ekonomik faktörlerin iyi olması gerekiyor en son Ankara'da yapılan kitap fuarında ilginin az olması bunun bir kanıtıdır. Bizler eskiden öğrenci olduğumuz zamanlarda kitap alabilecek paramız cebimizde olabiliyordu. Şu an öğrencilerde geçimini sağlayacak parası bile olmuyor. Günümüzde insanlar sanata ayıracak parası olmadığı için hep ekranlarda verilenlerle yetinmeye çalışıyor Bu durum insanlar üzerinde farklı bir alışkanlığa dönmeye başladı şimdi herkes ekran karşısında vakit geçirmeyi benimsedi. Türk edebiyatı 1980'den sonra bir durağan döneme girmişti. Bunun en büyük nedeni ise askeri darbedir. Günümüzde ise Türk edebiyatı çok önemli bir yere geldi 31 Mart yerel seçimlerinden sonra görülüyor ki insanlar daha özgür hareket edebilecek, yazabilecek ve çizilebilecek.

Biraz da yazmış olduğunuz şiir kitabınıza değinebilirmisiniz?

Özüaydın: 'Kara kırmızı' adlı şiir kitabı benim en son yazdığım şiir kitabımdır. Bu kitabım 3 bölümden oluşuyor. Bu bölümler Aşk, yaşam ve zaman. Her bölüm 13 şiirden oluşuyor. Kitabımda toplamda 39 tane şiirim var. Ve her şiirim 11 dizeden oluşmaktadır. Bu kitabımda kısa şiir yazmak zor olduğu için kısa şiir yazmaya çalıştım. Bu kitabıma '2023 yılı Ceyhun Atıf Kansu' ödülünü layık gördüler.

Şiir ve aşkı nasıl yorumlarsınız?

Özüaydın: Bana göre şiir tanımlanamaz. Çünkü şiir sonsuzdur. Sonsuz olan bir şeyin sonsuz tanımı vardır. Aşk da öyledir. Aşk şiirdir şiir de aşktır. Aşkta tanımlanamaz. Aşk ve sonsuzluk buluştuğu zaman iyi bir şeyler ortaya çıkıyor. Üçü de tanımsız olduğu için son olarak söyleyeceğim şey şiir kadar güzel olsun günleriniz, sonsuz güzellikler tadın, Aşk kadar tadın...