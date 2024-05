"Tacikistan ile 4 önemli anlaşma imzaladık"

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Türkiye-Tacikistan KEK 12'nci Dönem Protokolü imzalandı. Bakan Kacır, yapılan anlaşmaların Türkiye ve Tacikistan’ın ekonomik, ticari ve teknik ilişkilerine ivme kazandıracağını söyledi. Bakan Kacır, "Yatırım ortamını iyileştiren yasal mevzuatlar, ticaret hacmimizi artıracak ve ikili ticareti çeşitlendirecek adımlar; bankacılık, enerji ve tarım başta olmak üzere öncelikli alan olarak belirlediğimiz sektörlerde yeni iş birlikleri için uzlaşıya vardık. Ayrıca sanayiden enerjiye, ulaştırmadan gençlik ve spora, bilim ve teknolojiden medyaya, sağlıktan kültür ve sanata kadar geniş bir yelpazede iki ülke arasındaki ilişkileri daha da ileri düzeye taşıyacak aşamaları belirledik. İki ülkenin bölgesel kalkınma alanında faaliyet gösteren kurumları arasında tecrübe ve bilgi paylaşımını sağlayacak teknik iş birliği programını gündemimize aldık. Ülkemizin sanayileşme, bilim, teknoloji ve inovasyon alanındaki bilgi birikimi ve deneyimi de dahil olmak üzere kardeş ülke Tacikistan’ın ihtiyaç duyduğu alanlarda tecrübe değişimi, eğitim programları, ortak çalışmalar ve çalışma ziyaretleri düzenlenmesine hazır olduğumuzu vurguladık. Türkiye'nin Tacikistan ile birçok alanda ilişkilerinin kat ettiği mesafe memnuniyet verici. Ancak mevcut ikili ticaret hacmi ve karşılıklı yatırımlar, iki ülkenin potansiyelinin uzağında. Tacikistan ile Karma Ekonomik Komisyon gibi üst düzey platformlarımızı aktif kullanarak, Sayın Cumhurbaşkanlarımız tarafından belirlenen 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine daha hızlı bir şekilde ulaşacağız" dedi.

Kacır, ticaret ve yatırım ilişkilerinde uzun dönemli bir ivme oluşturacak 4 önemli anlaşmayı imza altına aldıklarını söyleyerek, "Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye- Tacikistan İş Konseyi ve SUE Tajınvest arasında imzalanan mutabakat zaptıyla; üretim, bilim ve teknoloji, ticari ve ekonomik ilişkiler, müteahhitlik, eğitim konularında her iki taraf için faydalı olacak iş birliklerinin geliştirilmesini, Türkiye-Tacikistan ekonomik ilişkilerinin güçlendirilmesini sağlayacağız. Helal kalite altyapısı alanında varılan mutabakat zaptıyla; iki ülke arasında güvenilir bir helal belgelendirme sistemi oluşturacağız, helal belgeli ürün ve hizmet ticaretinin potansiyelini artıracağız. Sanayi ve teknoloji alanında imzalanan mutabakat zaptıyla; iki ülke arasında sanayi ve teknoloji alanında başta OSB’ler ve teknoparklar olmak üzere farklı başlıklarda bilgi birikimi ve deneyiminin karşılıklı aktarılmasına imkan tanıyacağız. Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması, firmalarımız için güvenli bir yatırım ortamı tesis edip, ülkelerimiz arasındaki ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi adına değerli kazanımlar sağlayacaktır. Karşılıklı yatırımlarımız için istikrarlı bir ortamı idame ettirmeyi amaçlayan anlaşmalarımız; iş çevrelerimizin mevcut yatırımlarını genişletmesine ve yeni yatırımların gerçekleşmesine imkan sağlayacak. Yine gümrükler, ulaştırma, sağlık ve tıp bilimleri, eğitim gibi birçok stratejik alanda çalışmalarına devam ettiğimiz anlaşmaların müzakerelerinin bir an önce tamamlanarak imzalanmasını arzuluyoruz. Diğer yandan, 23-24 Aralık 2021 tarihlerinde Duşanbe’de gerçekleştirilen Türkiye -Tacikistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı’nda ulaştırma bakanlıklarımızın mutabık kaldığı üzere, ikili ve transit taşımaların karşılıklı olarak serbestleştirilmesinin bir an önce hayata geçmesini temenni ediyoruz. Aynı zamanda, ülkemizin uluslararası eğitimdeki dünya markası Türkiye Maarif Vakfının Tacikistan'ın eğitim altyapısını güçlendirmede daha somut rol üstlenmeye hazır olduğunu da sizlerin huzurunda tekrar vurgulamak isterim. Türkiye; sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri kullanarak, Tacikistan ile her türlü iş birliğini değerlendirmekte kararlıdır. İki dost ve kardeş ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek üzere KEK toplantılarında mutabık kalınan hususları gerçekleştirmedeki kararlılığımızdan şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı.