Soğanlı Vadisi'nde incelemelerde bulundu

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri'ye geldi. Bakan Ersoy'u havalimanında il protokolü karşıladı. Bakan Ersoy buradan, Vali Gökmen Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç eşliğinde bez bebekleri ile ünlenen Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Vadisi'ne geçti. Tahtalı Kilise ve Aziz Georgios Kilisesi’ni ziyaret eden Bakan Ersoy, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bez bebek üreten kadınlarla da bir araya gelen Bakan Ersoy'a, bez bebek hediye edildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.