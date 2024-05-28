"Gezi 11 yaşında!"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Son yılların en barışçıl, en geniş katılımlı sivil eylemi #Gezi11Yaşında . Gezi sürecindeki kaybımızı koruyan saygıyla anıyorum. Haksız yere hapishanede sınırlanan Can Atalay, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Mine Özerden ve Osman Kavala'nın bir an önce özgürlüklerine kavuşmaları ülkenin normalleşmesine başlayan en büyük fırsattır."
Son yılların en barışçıl, en geniş katılımlı sivil eylemi #Gezi11Yaşında.
Gezi sürecinde yaşamını yitiren vatandaşlarımızı saygıyla anıyorum.
Haksız yere cezaevinde tutulan Can Atalay, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Mine Özerden ve Osman Kavala'nın bir an önce özgürlüklerine… pic.twitter.com/9bmjRSBXWC
— Özgür Özel (@eczozgurozel) May 28, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.