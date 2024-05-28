"Gezi 11 yaşında!"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Son yılların en barışçıl, en geniş katılımlı sivil eylemi #Gezi11Yaşında . Gezi sürecindeki kaybımızı koruyan saygıyla anıyorum. Haksız yere hapishanede sınırlanan Can Atalay, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Mine Özerden ve Osman Kavala'nın bir an önce özgürlüklerine kavuşmaları ülkenin normalleşmesine başlayan en büyük fırsattır."