28 May 2024 - 14:08- Gündem G:

"Gezi 11 yaşında!"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya platformu X üzerinden Gezi olaylarının 11. yılı için paylaşımda bulundu.

"Gezi 11 yaşında!" mask

CHP Genel Başkanı Özgür Özel  sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere  yer verdi:

"Son yılların en barışçıl, en geniş katılımlı sivil eylemi #Gezi11Yaşında . Gezi sürecindeki kaybımızı koruyan saygıyla anıyorum. Haksız yere hapishanede sınırlanan Can Atalay, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Mine Özerden ve Osman Kavala'nın  bir an önce özgürlüklerine kavuşmaları ülkenin normalleşmesine başlayan en büyük fırsattır."

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28 May 2024 - 14:08 - Gündem

Mahreç  Zehra Önen

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