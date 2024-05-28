İmamoğlu, Belediye Başkanı Dursun’u ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Yerel Seçimlerinde ikinci kez belediye başkanı seçilen Abdurrahman Dursun’u makamında ziyaret etti. Dursun’a ve ekibine yeni dönemde başarılar dileyen İmamoğlu, “ Her yerde söylüyorum; İstanbul'da her ilçe belediye başkanının çok başarılı olması, İstanbul'un başarılı olmasıyla paralel. Biz, bu duyguyla hareket ederek, bütün ilçelerimizi tek tek geziyoruz. Bugün de sizi ziyarete geldik” dedi.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ise “Başkanımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bizler ekip olarak Sultangazi’de güçlü bir çalışma yürütüyoruz. Yeni dönemde de Sultangazi’yi birbirinden kıymetli hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İmamoğlu ve Dursun Sultangazi’de yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.