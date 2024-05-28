İsrail’in İspanya açıklamalarına tepki

İsrail Dışişleri Bakanı Yısrael Katz, İspanya Hükümeti’nin Filistin’i devlet olarak tanıma kararı sonrası açıklamalarda bulunarak, “İspanya Başkan Yardımcısı Yolanda Diaz, İsrail Devleti'nin ortadan kaldırılması ve nehirden denize kadar bir Filistin İslamcı terör devletinin kurulması çağrısında bulunuyor” ifadelerini kullanmıştı. Yolanda Diaz, açıklamalara tepki göstererek, “ İnsan haklarına olan bağlılığımız herhangi bir tehdit nedeniyle durmayacaktır. Sesimizi kısmayacağız ya da hükümetimizin eylemlerini durdurmayacağız. Önemli olan tek şey ateşkesin sağlanması, savaş suçlarının kovuşturulması ve soykırımın durdurulmasıdır” dedi.