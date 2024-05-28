Başvurular yarın son

Türk Hava Yolları, büyüyen uçuş ağı doğrultusunda kabin ekibine yeni katılımlar için 3 Mayıs 2024 tarihinde kabin memuru adayı alımına yönelik yayınlanan iş ilanı için son başvurularını bekliyor. Konuya ilişkin THY’den yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Kabin memuru adayları için açılan Take-Off Kabin ilanı kapsamında en az lise mezunu, 01.01.1982- 31.12.2004 tarihleri arasında doğanlar, Türk Hava Yolları ailesine katılmak için 29 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00’a kadar internet üzerinden başvuru yapabilecek. Değerlendirme süreçlerinde başarılı olanlar, “Kabin Memuru Adayı” unvanıyla işe başlatılıp İstanbul-Florya’daki Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi’nde yaklaşık 2 aylık eğitime katılacak. Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, hemen eğitim sonrası “Kabin Memuru” unvanıyla, görev yeri İstanbul olacak şekilde uçuş görevlerine başlıyor olacak” denildi.