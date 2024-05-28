- Asayiş

Minibüs devrildi: 14 yaralı

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesi yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen minibüsteki 14 sera işçisi yaralandı.

Minibüs devrildi: 14 yaralı mask
Minibüs devrildi: 14 yaralı
Minibüs devrildi: 14 yaralı
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Kaza, saat 07.00 sıralarında Sandıklı- Banaz kara yolu Hocalar ilçesi Yeşilhisar Karayokuş mevkisinde meydana geldi. Sera işçilerinin taşındığı, M.A. (51) idaresindeki 03 AFS 077 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 14 sera işçisi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar Afyonkarahisar, Sandıklı, Uşak ve Banaz'daki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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28 May 2024 - 13:18 DHA Afyonkarahisar- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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