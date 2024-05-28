Minibüs devrildi: 14 yaralı

Kaza, saat 07.00 sıralarında Sandıklı- Banaz kara yolu Hocalar ilçesi Yeşilhisar Karayokuş mevkisinde meydana geldi. Sera işçilerinin taşındığı, M.A. (51) idaresindeki 03 AFS 077 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 14 sera işçisi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar Afyonkarahisar, Sandıklı, Uşak ve Banaz'daki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.