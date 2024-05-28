28 Mayıs Bağımsızlık Günü kutlu olsun

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü’nü kutladı.

Yılmaz Tunç'un paylaşımı şu şekilde; "Millet, iki devletiz. Her zaman bir ve beraber, omuz omuzayız. Dost ve kardeş ülke, can Azerbaycan’ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü’nü kutluyorum."