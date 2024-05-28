1200 yabancı ülke vatandaşı tahliye edildi

Fransa hükümetinin Yeni Kaledonya’da azınlık olan Fransız vatandaşlarına oy hakkı tanıma yasası sonrasında 13 Mayıs’ta başlayan şiddetli olaylar devam ederken Fransa Yüksek Komiserliği, dün itibariyle tahliye edilenlerin sayısının 1200’e ulaştığını açıkladı. La Tontouta Havalimanı’nı ve hava sahasını 2 Haziran’a kadar kapatan Fransa, Avustralya ve Yeni Zelanda ile işbirliğinde yürütülen tahliyelerde 270 ada vatandaşının da evine döndüğünü belirtti. Ayrıca 60 kişi çevre adalardan havayoluyla başkent Noumea’ya getirildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.