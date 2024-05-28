- Dünya

1200 yabancı ülke vatandaşı tahliye edildi

Fransa’ya bağlı Yeni Kaledonya’da başlayan olaylar sebebiyle ülkeden tahliye edilen yabancıların sayısı 1200’e ulaştı.

1200 yabancı ülke vatandaşı tahliye edildi mask
1200 yabancı ülke vatandaşı tahliye edildi
1200 yabancı ülke vatandaşı tahliye edildi
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Fransa hükümetinin Yeni Kaledonya’da azınlık olan Fransız vatandaşlarına oy hakkı tanıma yasası sonrasında 13 Mayıs’ta başlayan şiddetli olaylar devam ederken Fransa Yüksek Komiserliği, dün itibariyle tahliye edilenlerin sayısının 1200’e ulaştığını açıkladı. La Tontouta Havalimanı’nı ve hava sahasını 2 Haziran’a kadar kapatan Fransa, Avustralya ve Yeni Zelanda ile işbirliğinde yürütülen tahliyelerde 270 ada vatandaşının da evine döndüğünü belirtti. Ayrıca 60 kişi çevre adalardan havayoluyla başkent Noumea’ya getirildi.

# Ülke, Yabancı, Fransa, ile, Mayıs

28 May 2024 - 13:10 DHA - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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