1200 yabancı ülke vatandaşı tahliye edildi

Fransa hükümetinin Yeni Kaledonya’da azınlık olan Fransız vatandaşlarına oy hakkı tanıma yasası sonrasında 13 Mayıs’ta başlayan şiddetli olaylar devam ederken Fransa Yüksek Komiserliği, dün itibariyle tahliye edilenlerin sayısının 1200’e ulaştığını açıkladı. La Tontouta Havalimanı’nı ve hava sahasını 2 Haziran’a kadar kapatan Fransa, Avustralya ve Yeni Zelanda ile işbirliğinde yürütülen tahliyelerde 270 ada vatandaşının da evine döndüğünü belirtti. Ayrıca 60 kişi çevre adalardan havayoluyla başkent Noumea’ya getirildi.