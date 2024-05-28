- Gündem

TMMOB 48. Olağan Genel Kurulu toplanacak

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB) 48. Olağan Genel Kurulu, 31 Mayıs Cuma günü saat 10.00'da Ankara'daki Kocatepe Kültür Merkezi'nde başlayacak.

TMMOB 48. Olağan Genel Kurulu toplanacak mask

Genel Kurul iki gün sürecek, ardından 2 Haziran Pazar günü yapılacak seçimlerle tamamlanacak.
Genel Kurul, ilk gün Divan`ın oluşturulması, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve konukların açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Açılışın ardından komisyonlar oluşturulacak ve 47. Dönem Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Mali Rapor, Denetleme Kurulu ile Yüksek Onur Kurulu çalışma raporlarının sunulmasıyla Genel Kurul çalışmalarına devam edecek. Bu raporların görüşülmesi ile 47. Dönem Yönetim Kurulu`nun aklanması delegelerin oylarına sunulacak.

Genel Kurul gündemi kapsamında Komisyon Raporlarının görüşülmesi ve karara bağlanmasının ardından TMMOB Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu asıl ve yedek adayları belirlenecek ve genel kurul seçimleri öncesi çalışmalar dilek ve önerilerle tamamlanacak.

# TMMOB, Ankara, genel kurul, komisyon, çalışma, Dernek, , İşçi, Sendika, SEÇİM, ile, ilk, ardından

28 May 2024 - 12:48 - Gündem

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL