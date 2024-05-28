TMMOB 48. Olağan Genel Kurulu toplanacak

Genel Kurul iki gün sürecek, ardından 2 Haziran Pazar günü yapılacak seçimlerle tamamlanacak.

Genel Kurul, ilk gün Divan`ın oluşturulması, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve konukların açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Açılışın ardından komisyonlar oluşturulacak ve 47. Dönem Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Mali Rapor, Denetleme Kurulu ile Yüksek Onur Kurulu çalışma raporlarının sunulmasıyla Genel Kurul çalışmalarına devam edecek. Bu raporların görüşülmesi ile 47. Dönem Yönetim Kurulu`nun aklanması delegelerin oylarına sunulacak.

Genel Kurul gündemi kapsamında Komisyon Raporlarının görüşülmesi ve karara bağlanmasının ardından TMMOB Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu asıl ve yedek adayları belirlenecek ve genel kurul seçimleri öncesi çalışmalar dilek ve önerilerle tamamlanacak.