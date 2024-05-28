İsrail'in saldırılarını o ülkeler de kınadı

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Refah’a yönelik askeri operasyonları desteklemediklerini belirterek , “Kanada, Refah'ta Filistinli sivillerin öldürüldüğü saldırılardan dehşete düştü. İsrail'in Refah'a yönelik askeri operasyonunu desteklemiyoruz. İnsanlığın bu seviyedeki acısı sona ermeli. Derhal ateşkes talep ediyoruz” ifadelerini kullandı. Kanada Dışişleri Bakanlığı'nın resmi açıklamasında ise "Kanada, Refah'ta Filistinli sivillerin öldürüldüğü saldırılardan dehşete düşmüştür. İsrail'in Refah'a yönelik askeri operasyonunu desteklemiyoruz. İnsanlığın bu seviyedeki acısı sona ermeli. Derhal ateşkes talep ediyoruz" denildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı ise, “Refah'taki hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu yanmış cesetlerin görüntüleri dayanılmaz. Kesin koşullar açıklığa kavuşturulmalı ve IDF soruşturması hızla başlatılmalıdır. Gazze'deki sivil halkın acilen daha iyi korunması gerekiyor” dedi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ise, “Son 24 saatte yaşananlar, sivillerin korunabilmesi için artık insani ateşkes görmemiz gerektiğinin altını çiziyor. İsrail'in saldırıları korkunç ve kabul edilemez sonuçlar doğurdu. Avustralya, İsrail'in, Gazze'deki 2,3 milyon insanın yarısından fazlasının barındığı Refah'taki operasyonuna devam etmemesi gerektiği konusunda çok netti. Hamas tüm rehineleri serbest bırakmalı, Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullanmayı bırakmalı” dedi.