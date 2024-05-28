Mamak’ta Ulaşımdaki Düğümler Çözülüyor

Yol yapım çalışmalarıyla ilçenin ulaşım ağını genişleten, ilçede yol konforunu arttıran Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı Şube ekipleri, vatandaşların üst yapı sorunlarına kalıcı ve sağlam çözümler üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda Lalahan ve Fahrikorutürk mahallelerinde yol yapımı ve genişletme çalışması sürdüren ekipler, imar planlarına uygun olarak yol açma, genişletme ve dolgu çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin çalışmasına Başkan Şahin de katıldı

Ekiplerin Lalahan Mahallesi, Saray Caddesi’nde, Roketsan Yolu güzergâhında yol açma ve genişletme çalışmalarına Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin de katıldı. Mamak’ta her mahalleye eşit hizmet götüreceklerini ifade eden Başkan Şahin, Fen İşleri Müdürlüğü'ne talimat vererek çalışmalara hız verdi. Lalahan’da ekiplerin, 750 metre uzunluk, 13 metre genişlikteki imar yolu, yol genişletme çalışmaları sürerken yine Fahrikorutürk mahallesi 899 sokakta da 12 metre genişlik 60 metre uzunlukta imar yolu çalışması da devam ediyor. Yeni yollar açan ekipler, ayrıca doğalgaz, elektrik hatları ve kanalları da yeniliyor. Çevredeki büyüyen otlar da temizleniyor.

Mamak’ın her köşesine hizmet

Mamak’ın geleceğini düşünerek ileriye dönük hizmetlerini sürdüren Mamak Belediyesi, ilçede ulaşımı rahat ve sorunsuz bir yapıya kavuşturmak, kaliteli ve kalıcı hizmetler için büyük bir titizlikle çalışıyor. Çalışmalar kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, önümüzdeki günlerde Kutludüğün, General Zeki Doğan ve Üreğil Mahallesi Natavega AVM’nin bulunduğu güzergâhta da yol açım ve genişletme çalışmalarına başlayacak.