Park halindeki 4 araca çarpıp, yoluna devam etti

Serik ilçesi Merkez Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında, kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün kullandığı otomobil, yol kenarında park halinde duran araçlara çarptı. Sürücü otomobiliyle yoluna devam ederken, çarptığı 4 araçta hasar oluştu. Sabah olayı fark eden araç sahipleri polis merkezine gidip, şikayetçi oldu. Polis araçlara çarpıp kaçan sürücünün kimliğini ve otomobilinin plakasını belirlemek için çalışma başlattı.
Olay anı, güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntüde, caddede yan yana sıralı park halinde duran araçların arka kısımlarından çarpan sürücünün otomobiliyle bölgeden uzaklaştığı anlar yer aldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.