- Yaşam

Kırsalda kaybolan helikopter kurtarıldı

Tunceli’de kırsalda kaybolan Barış Bakuş (42), askeri helikopterle kurtarıldı.

Kırsalda kaybolan helikopter kurtarıldı mask
Kırsalda kaybolan helikopter kurtarıldı
Kırsalda kaybolan helikopter kurtarıldı
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İstanbul’da yaşayan Barış Bakuş, Nazımiye ilçesine bağlı Kıl köyü bölgesinde Haydar Baba’yı ziyarete gitti. Buradan Alevi vatandaşlar tarafından kutsal kabul edilen Düzgün Baba Dağı’na gitmek isteyen Bakuş, yaklaşık 7 saat boyunca arazide yürüyüp farklı güzergaha giderek, yolunu kaybetti. 112 Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım isteyen Barış Bakuş’un bulunduğu yeri tespit eden ekipler, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu’nun talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı’na ait askeri helikopterle yola çıktı. Sağlık ve jandarma ekipleriyle havalanan helikopter, Bakuş’a ulaşarak ilk müdahalesini yaptı. Tunceli Devlet Hastanesi’ne ulaştırılan Barış Bakuş’un sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

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28 May 2024 - 12:00 DHA Tunceli- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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