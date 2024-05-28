- Asayiş

Karısının boğazını keserek öldürdü

Fatih’te Doğukan Uğur, 2 yıl önce evlendiği Cezayir uyruklu eşi Zahra Nojioua’nın boğazını bıçakla keserek öldürdü.

Karısının boğazını keserek öldürdü
Karısının boğazını keserek öldürdü
+2
Video için play'e tıklayın

Olay, Fatih Yedikule’de meydana geldi. İddialara göre, Cezayir uyruklu Zahra Nojioua (29), 2022 yılında geldiği Türkiye’de, Doğukan Uğur ile tanışarak evlendi. Evlilik sürecinde, ikili arasında sorunlar çıktı. Son olarak dün, Doğukan Uğur ile eşi Zahra Nojioua, bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Doğukan Uğur eline aldığı bıçakla, eşinin boğazını kesti. Zahra Nojioua, kanlar içersinde yere yığılırken, Doğukan Uğur ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, şüpheli Doğukan Uğur’u yakalamak için çalışma başlattı.

# , Cinayet, bir, Sağlık, Türkiye, olarak, ISE, ile, Polis, ardından

28 May 2024 - 11:24 DHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL