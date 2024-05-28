Fenerbahçe'den anlamlı paylaşım!

Fenerbahçe Spor Kulübü, sosyal medya hesabı X üzerinden Metin Aşık'ın 5. ölüm yıldönümünü unutmadığına dair açıklama yaptı.
Yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Kulübümüze 4 yıl başkanlık yapmış, camiamızın değerli isimlerinden Metin Aşık’ı aramızdan ayrılışının 5. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz."
Kulübümüze 4 yıl başkanlık yapmış, camiamızın değerli isimlerinden Metin Aşık’ı aramızdan ayrılışının 5. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/G7PTooYl05
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 28, 2024
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.