- Spor

Fenerbahçe'den anlamlı paylaşım!

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden sosyal medyada anlamlı paylaşım.

Fenerbahçe'den anlamlı paylaşım! mask

Fenerbahçe Spor Kulübü,  sosyal medya hesabı X üzerinden Metin Aşık'ın 5. ölüm yıldönümünü unutmadığına dair açıklama yaptı.

Yaptığı açıklamada şu ifadelere  yer verdi:

"Kulübümüze 4 yıl başkanlık yapmış, camiamızın değerli isimlerinden Metin Aşık’ı aramızdan ayrılışının 5. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz."

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28 May 2024 - 11:03 - Spor

Mahreç  Zehra Önen

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