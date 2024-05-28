‘Rekor’ uyuşturucu operasyonu

ANTALYA’da yapılan uyuşturucu operasyonunda 81 kilo 560 gram metamfetamin, 529 adet çeşitli ebatlarda yaklaşık 1 milyon 337 bin 565 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid a4, 4 kilo 835 gram eroin, 7 bin 500 adet ecstacy hap ele geçirildi. Ele geçirilen metamfetaminin miktarının, tek seferde yakalanan en büyük miktar olduğu kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Özel Harekat ekipleri tarafından S.O.’nun evine yapılan operasyonda 74 kilo 380 gram metamfetamin, 173 adet çeşitli ebatlarda yaklaşık 1 milyon 107 bin kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, uyuşturucu madde imalatında kullanılan çok sayıda aparat ve eldiven ele geçirildi. Operasyonda S.O. gözaltına alındı.

Farklı adreslerde yapılan operasyonlarda ise 7 kilo 180 gram metamfetamin, 356 adet çeşitli ebatlarda 230 bin 565 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid A4, 4 kilo 835 gram eroin, 7 bin 500 adet ecstacy hap, 5 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişi ise ‘Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak’ suçundan tutuklandı.