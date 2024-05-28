PMYO'da usulsüzlüğe gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyelerinin PMYO sınav sorularına yazılı sınavdan önce eriştiği ve soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığı belirlendi. Bunun üzerine, sınav sorularını alıp polis olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 6 ilde operasyon başlattı.