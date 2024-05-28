Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyelerinin PMYO sınav sorularına yazılı sınavdan önce eriştiği ve soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığı belirlendi. Bunun üzerine, sınav sorularını alıp polis olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 6 ilde operasyon başlattı.
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PMYO'da usulsüzlüğe gözaltı
Ankara'da, Polis Meslek Yüksek Okulları (PMYO) sınavlarında usulsüzlük yapıldığının tespitiyle başlatılan soruşturmada, FETÖ/PDY mensubu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.