- Gündem

Dünya Sağlık Asamblesi 77. Oturumu'na katılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilecek Dünya Sağlık Asamblesi'nin (DSA) 77. Oturumu'na katılacak.

Dünya Sağlık Asamblesi 77. Oturumu'na katılacak mask

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) en üst karar alma organı olan Dünya Sağlık Asamblesi, her yıl üye ülkelerin sağlık bakanları ve üst düzey yetkililerinin katılımıyla düzenleniyor. Bu yılki oturumda Gazze'deki sağlık durumu gibi önemli konular ele alınacak.

Koca'nın Cenevre'deki temasları kapsamında, DSÖ yetkilileri ve diğer ülke sağlık bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi ve çeşitli oturumlarda konuşma yapması planlanıyor. Ayrıca Bakan Koca, Genel Kurul'a da katılarak Gazze'de yaşanan insanlık dramı, sağlık ihtiyaçları ve Türkiye'nin çabalarına ilişkin üye ülkelere hitap edecek.

# Türkiye, Sağlık, her, Gazze, dünya

28 May 2024 - 10:31 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL