- Dünya

Rusya, Harkiv’i vurdu

Rusya, Ukrayna’nın kuzeyindeki Harkiv kentinde bir sivil işletmeyi vurdu. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

Rusya, Harkiv’i vurdu
Rusya, Harkiv’i vurdu
Video için play'e tıklayın

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, “Düşman Harkiv'de sivil bir işletmeye saldırdı, 1 kişi öldü, yaralılar da var. Saat 16:00 sularında düşman uçakları Harkiv'deki bir sivil işletmeye güdümlü hava bombalarıyla saldırdı. Patlama sonucu bir üretim atölyesinin çatısı tahrip oldu. Çıkan yangını itfaiyeciler tarafından hızla söndürdü. İlk verilere göre 1 kişi öldü ve 12 kişi yaralandı” denildi. Servisten paylaşılan görüntüde, sağlık personelinin yerde yatan bir yaralıya kalp masajı yaptığı anlar da yer aldı.

# Rusya, hurkiv, bir, Sağlık, aldı, ilk, çıkan, yer, öldü

28 May 2024 - 10:28 DHA - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL