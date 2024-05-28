Rusya, Harkiv’i vurdu

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, “Düşman Harkiv'de sivil bir işletmeye saldırdı, 1 kişi öldü, yaralılar da var. Saat 16:00 sularında düşman uçakları Harkiv'deki bir sivil işletmeye güdümlü hava bombalarıyla saldırdı. Patlama sonucu bir üretim atölyesinin çatısı tahrip oldu. Çıkan yangını itfaiyeciler tarafından hızla söndürdü. İlk verilere göre 1 kişi öldü ve 12 kişi yaralandı” denildi. Servisten paylaşılan görüntüde, sağlık personelinin yerde yatan bir yaralıya kalp masajı yaptığı anlar da yer aldı.