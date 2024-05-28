“Servisime dokunma”

Uğurcan BAYRAKDAR/ANKARA

Ankara Servis Araçları İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı İlyas Aktürk “SERVİSİME DOKUNMA” temalı geniş katılımlı ortak basın açıklaması yaptı.

Toplantıda konuşan Dernek Başkanı İlyas Aktürk “Tasarruf tedbirleri paketinde kamuda personel servisi hizmeti toplu taşıma olan yerlerde kaldırılacak olması esnafımız çok zor duruma düşürecektir. Fatura 110 bin esnafımıza çıkıyor. Diken üstündeyiz” diye konuştu.

“BİTME NOKTASINA GELİR”



Kamu personeline servislerin kaldırılmasıyla servisçiliğin bitme noktasına geleceğini, buna karşı ayakta kalmaya çalışan esnaf, okul servis ücreti konusunda zam talep edeceklerini belirterek “Servisler kalktığında kamu personeli kendi aracıyla trafiğe çıkacak. Bu da Ankara trafiğini kilitler” dedi.



Toplantıya Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (ASİO) üyeleri, 81 ilin tüm servis araçları esnaf odası başkanları, ANTAD, Ticaret Odası temsilcileri ile ulaşım camiası üyeleri katıldı.

Esnaf Odası Başkanı İlyas Ertirk'ün konuşması ise şu yönde;

"Covid-19 pandemisi ve 6 Şubat depremleri gibi olağanüstü doğa olaylarının yanında tüm dünyada yaşanan savaş, ekonomik çıkmazlar ülkemiz ekonomisini olumsuz yönde etkilemiştir.

Yaşanan mevcut durum her geçen gün kendisini daha derinden hissettirmektedir. Bu kriz durumundan en çok etkilenenler ise maalesef biz emekçileriz ve krizden hep birlikte çıkmamız gerektiğinin bizler de bilincindeyiz. Dolayısıyla ekonomi yönetiminin krizden kurtulmak adına başlattığı tasarruf seferberliğini destekleyenlerin başında bizler gelmekteyiz.

Lakin tasarruf tedbirleri adına alınmış kararların bazı sektörleri olumsuz yönde etkileyeceğinin farkındayız. Covid-19 pandemisi döneminde yaşanan yasaklamalar sebebiyle oldukça zor durumda kalmıştık ve birçok arkadaşımız hala o dönemden kalma borçlarını ödemeye çalışmakta, artan maliyetlerinde etkisiyle borçları azalacağına artmaktadır.

Tasarruf tedbirleri içerisinde bulunan personel servislerinin kaldırılması kararı özellikle biz kamu kurum ve kuruluşları personel servis taşımacılarını olumsuz yönde etkileyecek bir karardır.

Bu şekildeki bir uygulama gelirlerimizde önemi ölçüde azalmaya sebep olacaktır. Hatta birçok meslektaşımızın iflas etmesine sebep olacaktır. Ülkemizde toplamda 110.000 servis aracının bulunduğu ve bu araçlardan geçimini sağlayan ailelerin sayısı da düşünüldüğünde bir sektörün zarar görmesinin yanında toplumsal olarak da büyük kayıpların yaşanması kaçınılmaz görünmektedir. Tabiri caizse bu uygulama “Tasarruf Mağdurları” oluşturacaktır.



Personel servisleri bizler için olduğu kadar genel ekonomi için de vazgeçilmez durumdadır. Personel servisleri ile işyerine giden kamu personeli ayrı araçlar ile işlerine gitmemelerinden dolayı trafik yoğunluğunun önüne geçilmiş olmaktadır. Kamu personelinin ayrı araçlar ile işine gitmesinin diğer bir sorunu da bir aracın harcayacağı yakıt ile birçok aracın harcatacağı yakıtın ülke ekonomisine vereceği zarardır. Farklı bir anlatımla personel servisleri aslında bir tasarruf aracı durumundadır. Gerçekten de personel servisleri şehir içindeki trafik yoğunluğunu azaltmış hem de toplu taşıma nedeniyle bir anlamda güçlü bir tasarrufta sağlanmaktadır.



Ekonomi yönetimimiz tarafından alınan kararların yanında olduğumuzu bildirmekle birlikte, özellikle tasarruf tedbirleri kapsamında alınan kamu personel servislerinin kaldırılması kararının ülke ekonomisine artı ve eksi katkılarının incelenmesinin yararlı olacağını düşünmekteyiz. İncelendiğinde görülecektir ki kamu personel servisleri ülke ekonomisine bir yük değildir ve aslında ülke ekonomisinin üzerindeki yükü azaltmaktadır.



Milyonlarca aileyi mağdur edecek bu uygulamanın doğuracağı zararlar aşikârken, bu tür zararların oluşacak ülke ekonomisi açısından daha farklı mağduriyetlerin yaşanmaması hepimizin dileğidir.

Geçimini taşımacılıktan sağlayan binlerce insanın işsiz kalacağı bu yeni uygulama konusunu ekonomi yönetimi tarafından yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Her zaman bizlere hamilik yapan Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a buradan çağrıda bulunuyoruz;

Sayın Cumhurbaşkanımız bizler taşımacılık işleri ile uğraşanlar bu ülkenin bir gerçeğiyiz. Bizler araçlarımızla toplu taşıma yaparak hem trafikteki araç yoğunluğunu azaltıyor hem de tasarrufa direk katkıda bulunuyoruz. Başta öğrencilerimiz olmak üzere insanlarımızın güvenli ve sağlıklı bir şekilde işe gidip gelmelerine yardımcı oluyoruz. Tasarruf tedbirleri kapsamında kamu personel servislerinin kaldırılması kararı milyonlarca insanımızın mağdur olacaktır.

Siz Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızdan bu sorunun yeniden incelenerek, taleplerimiz dikkate alınarak yeniden revize edilmesini saygılarımızla arz ediyoruz.

Basın açıklamasına katılan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan yaptığı konuşmada, "Sizin kavganız, iş, aş kavgasıdır. Sizin kavganız çocuklarınıza götüreceğiniz rızkın kavgasıdır, bunun siyaseti olmaz. Buraya niye geldim biliyor musunuz Sayın Bakan, Sayın Cumhurbaşkanı? Tasarruf Genelgesi'nde servisçi esnafımıza zarar vereceğini düşündüğümüz maddeler varsa ki var, ve siz bunu kaldırırsanız bırakın muhalefet olarak eleştirmeyi servisçi esnafımızın adına sizin yanınızda olacağız" ifadelerine yer verdi.