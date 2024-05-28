Annesinin bağışladığı böbrekle hayat buldu

Afyonkarahisar'da yaşayan Ünzile ile Zafer Çeliktaş'ın ikinci çocuğu Burak'a, doğuştan polikistik böbrek hastalığı teşhisi koyuldu. Ailesi, tanıdıklarının tavsiyesiyle Burak'ı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne getirdi. 2012 yılından beri Çocuk Nefroloji Bölümü'nde tedavisi yapılan Burak Çeliktaş için ailesi, Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü'nde kadavradan nakil başvurusunda bulundu. 2021 yılında kadavradan böbrek çıkmasına rağmen doku uyumsuzluğu nedeniyle Burak Çeliktaş'a nakil yapılamadı. Sağlık kontrollerine devam edilen Burak'ın durumu kötüleşince doktorları diyaliz tedavisi ya da nakil önerisinde bulundu. 2 hafta diyaliz tedavisi gören Burak Çeliktaş için annesi ve babası nakil başvurusunda bulundu. Burak Çeliktaş'ın doku uyumu anne Ünzile Çeliktaş ile eşleşti. Detaylı tetkiklerin ardından Ünzile Çeliktaş'ın böbreği, oğlu Burak Çeliktaş'a başarıyla nakledildi. Annesi sayesinde yaşama tutunan Burak Çeliktaş, sağlığına kavuştu.

Böbrek nakline kadar giden süreçte yaşadığı zorlukları anlatan Burak Çeliktaş, “Diyalize 2 hafta girmiştim. O sürecim iyi geçti. Ameliyata annemle birlikte girdik. Annem ayrı bir odaya alındı. Bana böbreğini verdiği için çok sevindim. Çok mutlu oldum" dedi.

'NAKİL OLAMAYANLAR İNŞALLAH BENİM GİBİ NAKİL OLUR'

Hastanede kendisi gibi çok sayıda çocuğun böbrek nakli beklediğini anlatan Çeliktaş, “Nakil olamayan kişiler inşallah benim gibi nakil olur. İnşallah mutlu bir şekilde her şeyi yiyebilir, çok mutlu bir hayat sürebilirler. Tedavi sürecimde okula gidebiliyordum ama zararlı şeyleri yiyemiyordum. Cips, çikolata, patates gibi yiyecekleri az yiyordum. Şimdi nakil oldum çok mutluyum. Aşırıya kaçmadan onları yiyebileceğim. Özlediğim yemekler sigara böreği, patates kızartması, cips ve çikolata. Kendimi şu an çok mutlu hissediyorum. Annem bana böbreğini verdiği için çok mutluyum ona çok teşekkür ederim. Doktor olmak istiyorum çünkü çocukları iyileştirmek istiyorum" diye konuştu.

'ÇOK ZORLU BİR SÜREÇTİ'

Eşi Ünzile Çeliktaş'ın nakil sonrasında taburcu olduğunu belirten Zafer Çeliktaş, “Burak bizim ikinci oğlumuz. 19 yaşında ağabeyi var. Doğumdan beri hastanelerde kontrollerdeyiz. 11-12 yıldır Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde sürekli kontrol altındayız. Sürekli gidip geldik. Bu süreç çok zorluydu. Çocuğun yemediği şeyler vardı. Çok dikkat ettik ama nakil aşamasına geldik. Daha önceden kadavradan nakil sırasına yazılmıştık. Bir kez nakil çıkmıştı. O nakil Diyarbakır'dan gelen bir hastaya uyumlu çıktı. 2 ayda bir kez kontrollere gidip geldik. Artık son döneme gelince nakil denildi. Hem bana hem anneye bakıldı. İkimiz de uyumlu çıktık. Anneden böbrek almaya karar verdiler. Eşim Ünzile oğluma böbreğini verdi. Gayet sağlık durumu iyi. Mutluyuz" dedi.

‘ORGAN BAĞIŞI ARTMALI’

Kadavra sırasında nakil olmayı bekleyen çok hasta olduğunu vurgulayan Zafer Çeliktaş, organ bağışı çağrısında bulundu. Çeliktaş, “Çok kişi organ bekliyor. Organ bağışının artmasını isterim. Burak gibi sağlığına kavuşmayı bekleyen çok hasta var. İnşallah Burak'ı yeni bir yaşam bekliyor. Eski kısıtlamaları olmadan normal bir çocuk gibi hayatına devam edecek" diye konuştu.