O markalar ödül aldı

İstanbul Kent Üniversitesi ve Türkiye İtibar Akademisi tarafından 14’üncüsü gerçekleştirilen ve 50 kategoride Türkiye’nin en itibarlı şirketlerinin belirlendiği Türkiye İtibar Endeksi’nin sonuçları açıklandı. İstanbul Kent Üniversitesi ve Türkiye İtibar Akademisi iş birliğiyle yapılan araştırma NUTS 2 kullanılarak 26 bölge 72 il çapında yapıldı. Araştırma sonucunda İstanbul Kent Üniversitesi’nin Kağıthane yerleşkesinde dün ödül töreni gerçekleşti. Törenin açılış konuşmalarını İtibar Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Acar ve İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Atsü gerçekleştirdi. Ödül töreninde Kent Tid Band İşaret Dili Korosu minik bir konser vererek katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Ardından ödüller takdim edildi. Ödül törenine Mütevelli Heyet Üyesi Ceren Yılmaz da katılım sağladı.

ACAR: YAKLAŞIK 15 BİN KİŞİ TELEFONLA ARANARAK YAPILIYOR

14’üncü ödül törenini yaptıklarını ve çok heyecanlı olduğunu söyleyen İtibar Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Acar, “Türkiye İtibar Endeksi artık uluslararası düzeyde bir çalışma haline dönüştü. Bugün İstanbul Kent Üniversitesi'yle beraber ödül törenimizi düzenliyoruz. Onlar da bizim akademik çalışmalarımızda destekçilerimiz. Raporu hazırlarken de Türkiye'nin saygın akademisyenleriyle birlikteyiz. Bunların içinde Bursa Teknik Üniversitesi'nin kıymetli hocaları da var. Ana raportörlüğümüzü onlar yapıyor. Türkiye İtibar Endeksi’nde aslında kurum ve markaların bütün yönetim performansları sırasında ihtiyaç duydukları o navigasyon aracını ortaya koyuyoruz. Bütün pazarlama, marka yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, paydaş yönetiminde ihtiyaç duydukları bilgileri ve verileri İtibar Endeksi sayesinde bulabiliyor. Bunun sebebi de İtibar Endeksi 15 yıldır hiç şaşmadan aynı şekilde yapıldı. Bu araştırmaları 26 bölgede TÜİK’in Türkiye örnekleri kabul ettiği 72 ilde yapıyoruz. Yaklaşık 15 bin kişi telefonla aranarak yapılıyor. 65 soruluk bir soru formuyla yapılıyor. Ciddi bir data toplanıyor. 65 soruyla bütün kurum, markalar ve sektörler hakkında yapılıyor. 50’ye yakın sektör mercek altına alınıyor. Buradan çıkan sonuçlar kurumların kendi yol haritalarını belirlerken ihtiyaç duydukları navigasyon aracına dönüşmüş oluyor” dedi.

“İTİBAR ENDEKSİ DIŞINDA BİZİM ASLINDA 4 TANE DAHA ENDEKSİMİZ VAR”

Sadece kurum ve markalar değil önemli finans kurumlarının da raporların abonesi olduğunu belirten Acar, “İtibar Endeksi dışında bizim aslında 4 tane daha endeksimiz var. Bunlar da kurum ve markalar açısından büyük ilgi görüyor. Türkiye'deki markaların yolculuklarının ilgili süreçleri gözlemlemek için de bizim raporlarımıza aboneler. Neler bu endeks çalışmaları? Amiral gemimiz Türkiye İtibar Endeksi. Onun dışında Kadın Marka Tercih Endeksi, Gençlik Endeksi, Müşteri Memnuniyeti Endeksi ve kurumların altın, platin ve elmas olarak liglere ayrıldığı Ekonomiye Fayda Endeksi. Burada da kurumların yönetim performansı, hizmet performansı ve topluma sağladıkları sosyal fayda ekseninde derecelendirdiğimiz ekonomiye fayda endeksimiz var. Bu 5 endekste çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ayrıca bu yolculukta ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetini de İtibar Akademisi veriyor. Güzel bir projeden bahsedeyim. İstanbul Kent Üniversitesi’yle beraber yurt dışından çok önemli marka üniversitelerin iş birliğiyle temas halindeyiz. Kağıthane kampüsünde bir akademi kuruyoruz. Geleceğin liderlerini yetiştireceğimiz bir okul çalışmamız var. Kısmet olursa da sonbaharda ilk öğrencilerini kabul etmeye başlayacak ” diye konuştu.

ATSÜ: YİNE BİLİMSEL BİR ŞEKİLDE ÇALIŞILMIŞ VE AKADEMİK YÖNTEMLERLE TOPLANMIŞ CİDDİ BİR VERİ VAR

Geçen sene Aralık ayında da törene ev sahipliği yaptığını söyleyen İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Atsü, üniversite olarak İtibar Akademisi'nin ödül törenine ev sahipliği yapmaktan çok mutlu olduklarını belirtti. Prof. Dr. Atsü, “Yine bilimsel bir şekilde çalışılmış ve akademik yöntemlerle toplanmış ciddi bir veri var. Türkiye'nin neredeyse tamamını kapsayan 72 ilden alınmış çok kapsamlı, çok geniş bir araştırmanın sonucu. Gerçek ve bilimsel metotlarla istatistiksel olarak araştırmış. Bunun sonucunda Türkiye İtibar endeksleri oluşturulmuş. Burada gerçekten hem Türkiye'ye hem dünyaya Türkiye'nin itibarlı markalarını tanıtıyoruz. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Marifet sonuçta iltifata tabir edilir. Bu iltifatı doğru yapabilmek için de doğru derecelendirme, doğru değerlendirme yapılması lazım. İtibar endekslerinin bence en önemli yönü bu hak eden ve gerçekten yüz akımız olan Türkiye olarak anlatabileceğimiz markaların değerlerini tanıtmış oluyoruz. Bu manada İtibar Akademisine çok teşekkür ediyorum” ifadeleri kullandı.

ÖDÜL ALAN MARKALAR:

AGT, ZEN Pırlanta, Avis, Ülker, Teknosa, Aksa Doğalgaz, Kiğılı, Burger King, Komagene, Koç Holding, Penti, Rönesans Holding, Ağaoğlu, Zara, Orkid, Solo, Yurtiçi Kargo, Avon, Bellona, Domino’s Pizza, Pasaport Pizza, Kütahya Porselen, NG Kütahya Seramik, Karaca, Anadolu Sigorta, Türkiye Sigorta, Migros, Samsung, Tüpraş, Chicco.