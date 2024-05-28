Pencerede sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Denizköşkler Mahallesi Çukur Sokak’taki bir binanın bahçe katında oturan aile, kapıyı kilitleyerek evden çıktı. Evdeki kedi, havalandırmak için açık bırakılan pencereden çıkmaya çalışırken sıkıştı. Pencerede sıkışan kedi, çevredekilerin çabalarına rağmen kurtarılamadı. Bunun üzerine itfaiyeden yardım istendi.
Gelen itfaiyeciler, ön patileri ile kimseyi yaklaştırmayan kediyi sakinleştirmeye çalıştı. Kediyi kurtarmak için ucunda ip bulunan aparat kullanıldı. İtfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu ipi, kedinin başından geçirdi. Aparat yardımıyla yukarı kaldırılan kedi, kurtarıldı. Bir süre ayağa kalkamayan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu görüldü.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.