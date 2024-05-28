Evinde ölü bulundu

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde oturan Mehmet Karaca'dan 3 gündür haber alamayan ağabeyi Selahattin Karaca, akşam saatlerinde gittiği evinde, kardeşini tadilat yaptığı çatı katında yerde kanlar içinde bularak polise haber verdi. Adrese sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin kontrolünde Mehmet Karaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Tadilat sırasında bacağından yaralandığı görülen Karaca'nın cenazesi, savcılık ve polisin incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Karaca'nın kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek.
Soruşturma sürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.