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Evinde ölü bulundu

Kütahya'da yakınlarının 3 gündür haber alamadığı Mehmet Karaca (74), tadilat yaptığı evinde ölü bulundu.

Evinde ölü bulundu mask
Evinde ölü bulundu
Evinde ölü bulundu
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Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde oturan Mehmet Karaca'dan 3 gündür haber alamayan ağabeyi Selahattin Karaca, akşam saatlerinde gittiği evinde, kardeşini tadilat yaptığı çatı katında yerde kanlar içinde bularak polise haber verdi. Adrese sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin kontrolünde Mehmet Karaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Tadilat sırasında bacağından yaralandığı görülen Karaca'nın cenazesi, savcılık ve polisin incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Karaca'nın kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek.

Soruşturma sürüyor.

# Sağlık, ardından, sevk, Polis, Yıldırım

28 May 2024 - 09:50 DHA Kütahya- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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