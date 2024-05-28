O isim yeni aşka yelken açtı!

2010 yılında evlenen Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı, 2023 yılında 13 yıllık evliliklerini tek celsede anlaşmalı olarak sonlandırmıştı. Boşanmanın ardından Nagehan Alçı, "Anlaşmalı, dostça ve güzel bir şekilde bitirdik" derken, Kütahyalı ise "Güzel, dostça ve anlaşmalı olarak boşandık. Her şey iyi" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak önceki gün sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Nagehan Alçı'nın, isim vermeden dolandırıcılık ve hırsızlık iddialarında bulunduğu mesajı, eski eşine bir gönderme olarak yorumlandı.

Kriminel kafa', 'Adi hırsız', 'Sülük', 'Şeytani bir dolandırıcı' gibi ifadeler kullanan Alçı'nın bu paylaşımının ardından gözlerin çevrildiği Rasim Ozan Kütahyalı'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Yeni bir aşka yelken açan Kütahyalı, sevgilisiyle birlikte fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafı görenler ise "Çok mutlu olun" şeklinde yorumlarda bulundu.