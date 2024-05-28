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Uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı mask
Uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 21-27 Mayıs'ta sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 23,12 gram sentetik uyuşturucu ve 7 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

# Kırıkkale, Uyuşturucu, Yakalandı, Operasyon, Mayıs

28 May 2024 - 09:36 AA - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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