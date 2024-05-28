- Asayiş

Bariyere çarpan otomobil alev aldı

Erzincan’da, bariyerlere çarparak alev alan otomobilde yolcu olarak bulunan Sedat Fidan hayatın kaybetti, sürücü Kadir Ateş yaralandı.

Bariyere çarpan otomobil alev aldı mask
Bariyere çarpan otomobil alev aldı
Bariyere çarpan otomobil alev aldı
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Kaza, Erzincan- Çağlayan kara yolu Yeniköy girişinde meydana geldi. Sürücü Kadir Ateş'in kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı. Kazayı görenler, otomobildeki sürücüyü yaralı olarak dışarı çıkardı ancak yanındaki Sedat Fidan çabalara rağmen hayatını kaybetti. Yaralı sürücü, tedavi edilmek üzere ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. İtfaiye ekiplerinin araçtaki yangını söndürülmesinin ardından Fidan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

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28 May 2024 - 09:18 DHA Erzincan- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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