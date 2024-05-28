2 suç örgütü çökertildi: 39 gözaltı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kargı ve Ayancık Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde 'Mahzen-50' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; Çorum merkezli İstanbul, Ankara, Amasya ve Çanakkale'de düzenlenen operasyonlarda; '7258 sayılı Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli veya Müşterek Bahis ve Şans Oyunları Oynatma Kanunu'na muhalefet', 'Kumar oynamak için yer ve imkan sağlama', 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' ve 'Suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması' suçlarını işleyen elebaşları Yunus Emre Akyıldız ve Gözde Akyıldız dahil 25 şüpheli yakalandı. 21'i tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Şüphelilere ait 10 araç, 5 daire, 22 tarla, 2 arsa, 22 bahçe ve 597 banka hesabına el konuldu.

Sinop Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar sonucu; 'Tefecilik', 'Kasten yaralama', 'Tehdit' ve 'Ruhsatsız silah taşıma' suçlarını örgütlü olarak işledikleri tespit edilen elebaşı Mustafa Demir dahil, 14 şüpheli yakalandı. 6'sı tutuklandı, 2'sine adli kontrol kararı veridi. Operasyon sonucu 448 milyon lira değerinde 112 tapu senedi, 20 milyon lira değerinde 347 borç senedi, 4 milyon lira değerinde 24 çek, 5 ruhsatsız tabanca, çok miktarda döviz ve altın ile çok sayıda imzalı boş senet, dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması kapsamında şüphelilere ait yaklaşık 124 milyon lira değerinde 17 daire, 10 arsa, 8 araç, 2 dükkan ve 112 banka hesabına el konuldu.

Cumhuriyet Başsavclılıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu çalışanları ve jandarma ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, "Milletimizin duası sizinle. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki suçta kibirlenenlere, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız" dedi.